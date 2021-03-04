В Тверской области выросли цены на шоколадные конфеты, картошку и морковь

"КП"-Тверь" еженедельно рассказывает о том, что подорожало и подешевело в продуктовых магазинах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тверьстат опубликовал очередной отчет об изменениях цен на самые популярные продукты питания в Тверской области. Информация об этом обновляется еженедельно.

За последнюю отчетную неделю (с 25 февраля по1 марта) больше всего выросли в цене конфеты в шоколадной глазури (средняя цена - около 375 руб. за кг), картошка (28,39 руб. за кг) и морковь (35,21 руб. за кг).

Рейтинг продуктов по скорости роста цен за указанную неделю следующий:

- конфеты в шоколадной глазури (+4,2%);

- картофель (+3,5%);

- морковь (+3,3%);

- охлажденные и мороженые куры (+1,7%);

- черный байховый чай (+1,6%);

- вареная колбаса (+1,4%).

Подешевели за тот же период больше всего:

- колбаса полукопченая (-4,6%);

- молоко стерилизованное средней жирности (-4,2%);

- соль поваренная (-3,5%);

- сливочное масло (-2%);

- Консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания (-1,2%).

На другие популярные продукты цены изменились незначительно.