В Тверской области выросли цены на шоколадные конфеты, картошку и морковь

"КП"-Тверь" еженедельно рассказывает о том, что подорожало и подешевело в продуктовых магазинах.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Тверьстат опубликовал очередной отчет об изменениях цен на самые популярные продукты питания в Тверской области. Информация об этом обновляется еженедельно.
За последнюю отчетную неделю (с 25 февраля по1 марта) больше всего выросли в цене конфеты в шоколадной глазури (средняя цена - около 375 руб. за кг), картошка (28,39 руб. за кг) и морковь (35,21 руб. за кг).
Рейтинг продуктов по скорости роста цен за указанную неделю следующий:
- конфеты в шоколадной глазури (+4,2%);
- картофель (+3,5%);
- морковь (+3,3%);
- охлажденные и мороженые куры (+1,7%);
- черный байховый чай (+1,6%);
- вареная колбаса (+1,4%).
Подешевели за тот же период больше всего:
- колбаса полукопченая (-4,6%);
- молоко стерилизованное средней жирности (-4,2%);
- соль поваренная (-3,5%);
- сливочное масло (-2%);
- Консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания (-1,2%).
На другие популярные продукты цены изменились незначительно.