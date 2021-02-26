В Тверской области 12 Центров амбулаторной помощи приняли 11 тысяч пациентов

В Тверской области 12 Центров амбулаторной помощи приняли более 11 тысяч пациентов. Фото: ПТО.

По статистике, за все время работы в Центрах амбулаторной помощи приняли 11 078 пациентов с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии и коронавируса. Тему обсудили на заседании регионального оперштаба.

Как считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, открытие в регионе ЦАПов позволило снизить нагрузку на «скорую помощь». Также новые учреждения помогают развести потоки пациентов с COVID-19 и тех, кто обращается за другим лечением.

Тем, кто обращается в Центры, назначают лечение и, при необходимости, компьютерную томографию. ЦАПы работают ежедневно с 08:00 до 20:00 и принимают по записи. Записаться можно по номеру 122 или через инфосистему www.medregtver.ru.

12 ЦАПов работают на базе Вышневолоцкой ЦРБ, Областного клинического лечебно-реабилитационного центра, тверской городской больнице №1, в областном клиническом кардиологическом диспансере, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской и Кашинской ЦРБ.