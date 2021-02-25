Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий в Тверской области

Водителей предупреждают об ухудшении дорожных условий Фото: ПТО

Госавтоинспекция Тверской области предупрежает водителей об ухудшении погодных условий.При движении по дорогам необходимо быть максимально внимательными и осторожными, возможно образование гололедицы.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона об усилении ветра и выпадении осадков.

- Во избежание возникновения аварийно-опасных ситуаций особое внимание водителям необходимо обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущего транспорта. Следует избегать опасных маневров, резкого торможения и выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. Особенно важно обеспечить безопасность детей пассажиров на протяжении всего пути следования, - напоминают в УГИБДД.

Необходимо быть особо внимательными при проезде перекрестков, пешеходных переходов, вблизи мест массового нахождения людей, в том числе школ и детских садов.

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