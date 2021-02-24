Жители Твери могут получить бесплатную юридическую консультацию

Консультации организуют в Герценке.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Бесплатные индивидуальные юридические консультации организует в Твери Центр правовой и социальной информации библиотеки имени Герцена.
Прийти и задать вопросы на правовые темы могут все желающие. Но необходимо заранее записаться по телефону: 8 (4822) 34-60-04. Ближайшая консультация состоится 26 февраля, в пятницу, с 14:30 до 15:30 в Зале информационного обслуживания читателей.
Адрес Центральной городской библиотеки имени Герцена: Тверской проспект, дом 5.
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