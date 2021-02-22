МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном снегопаде

Снегопад продлится целый день Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Утром, 22 февраля, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей региона о сильном снегопаде.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, ведомство сообщает, что интенсивные осадки ожидаются в ближайшие 1-3 часа и продолжатся до вечера 22 февраля.

Напомним, что в Твери и по области снегопад начался еще 21 февраля. На уборку улиц вышла снегоуборочная техника.

Также жителей предупреждают о сильном похолодании. В ночь на 23 февраля ожидается до -30... -22 градусов. Днем -17... -12 и ясно.

Водителям напоминают, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Будьте внимательны и осторожны!

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