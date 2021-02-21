Снегопад продлится в Твери и по области больше суток

Дороги в Твери заметает. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери и по области днем 21 февраля начался сильный снегопад. Согласно данным метеосайтов, в областной столице за день может выпасть около 7 мм осадков. Снег разной интенсивности продолжит идти до вечера 22 февраля.

О сильном снеге также предупреждает и МЧС. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать предельную осторожность в таких погодных условиях.

Сегодня в Твери от 7 до 11 мороза, завтра, 22 февраля, нам прогнозируют не только снег, но и похолодание до -21 градуса к вечеру.

Первая половина дня 23 февраля будет ясной, снег прекратится. Но ожидается еще большее похолодание: -27 утром, -20...-23 днем.

НА ЗАМЕТКУ

Количество осадков в миллиметрах показывает не фактическую толщину снежного покрова, а эквивалент в воде. Конкретно - сколько килограммов воды вылилось на каждый квадратный метр поверхности. Таким образом, 1 мм осадков - это 1 килограмм воды на квадратный метр.

В среднем можно говорить, что 1 см растопленного снега дает около 1 мм воды. Но в зависимости от плотности и "пушистости" снега это соотношение может сильно меняться. Пушистый снег (как тот, то идет 21 февраля в Твери) даст более высокие сугробы.

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