В праздничные выходные в Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

В Твери состоится "Контроль трезвости" Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области в предстоящие выходные, с 20 по 23 февраля, в целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, пройдет "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция Тверской области просит жителей сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию можно сообщить по телефонам дежурной части: "02" или "102" .