При пожаре на железнодорожной станции в Сонково Тверской области никто не пострадал

К ликвидации было привлечено 14 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в чердачном помещении в здании железнодорожной станции Сонково поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 19 февраля.

По прибытии первого пожарного отделения наблюдалось задымление и было выявлено открытое горение. В 16:45 была объявлена локализация пожара, в 20:50 - ликвидация открытого горения, в 21:11 - полная ликвидация.

Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб устанавливаются.

- Всего к ликвидации пожара было привлечено 42 человека и 14 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.