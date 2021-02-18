Вышло приложение "Старицкий монастырь", рассказывающее о Свято-Успенском монастыре Тверской области

Приложение разработало творческое объединение «Парсуна» по заказу Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря. Фото: tvereparhia.ru

Выпущено мобильное приложение "Старицкий монастырь", рассказывающее о возрожденном Свято-Успенском монастыре Тверской области.

Приложение являет собой не только туристический путеводитель по монастырю. В нем можно узнать последние новости о монастырской жизни, посетить виртуальный музей, посмотреть панорамные фото, получить свежую информацию о самом монастыре, патриаршем подворье Старицкой обители в Москве, Фонде возрождения Свято-Успенского монастыря.

Приложение также позволит послушать интересные аудио-экскурсии и посмотреть трансляции богослужений. В разделе поминовений можно подать записки о здравии и упокоении.

Скачать приложение можно на обеих популярных платформах - App Store и Google Play.

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