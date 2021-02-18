Жителям Тверской области предлагают оценить, как благоустроили некоторые места по нацпроекту

В Твери по программе «Формирование комфортной городской среды», к примеру, благоустроили площадь у стелы «Город воинской славы». Фото: Александр ЖМУЛИН

Жители региона могут поучаствовать в опросе о местах, которые улучшены по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» за предыдущие четыре года.

Опрос проводится по общественным территориям в Твери, Конаково, Вышнем Волочке, Ржеве, Удомле. Проголосовать, оставить свои предложения и пожелания все желающие могут в соцсетях и мессенджерах администраций этих муниципалитетах.

- Создание современных общественных пространств - один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой, - отметил губернатор Игорь Руденя.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах - это парки и скверы, площади, придомовые территории.

В марте 2021 года жители Тверской области смогут увидеть проекты рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году.