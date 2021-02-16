В Тверской области продолжается сбор проектов по благоустройству для будущего народного голосования

С 2017 по 2020 год в нашей области благоустроили 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков, в том числе бульвар в Осташкове. Фото: ПТО

В марте 11 городов Верхневолжья, где проживает больше 20000 человек, представят жителям на выбор общественные территории для благоустройства в 2022 году. Речь идет о Твери, Бежецке, Бологом, Конакове, Нелидове, Кимрах, Осташкове, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке и Удомле. Преображать пространства там будут по программе формирования комфортной городской среды.

Как сообщает областное правительство, впервые народное голосование за проекты благоустройства будет организованно на спецплатформе, которую разработали Минстрой России и АНО «Диалог Регионы». Зайти на нее можно будет через портал «госуслуги» или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

На 16 февраля в тверском регионе уже определен 41 проект для голосования. Сбор предложений от муниципалитетов продолжается, скоро будет сформирован окончательный список проектов.

- Комфортная городская среда - лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации, - считает Игорь Руденя.

С 2017 по 2020 год в нашей области по программе формирования комфортной городской среды благоустроили 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков.