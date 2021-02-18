Выездная бригада провела вакцинацию жителей Фировского района Тверской области

В Фировском района прошла выездная вакцинация граждан Фото: ПТО

18 февраля бригада Вышневолоцкой ЦРБ провела вакцинацию в Фировской центральной районной больнице. В Фировский район доставили 50 доз вакцины.

Выездные бригады работают для удобства жителей отдаленных районов. Ближайший от Фировского района прививочный кабинет, где делают прививки от коронавируса, расположен в Вышневолоцкой ЦРБ. По словам фировчан, чтобы добраться до соседнего муниципалитета, нужно потратить деньги и время.

Записаться на вакцинацию жители Фировского района могут по телефону местной ЦРБ 3-11-11.

Всего в Тверской области открыто 38 прививочных пунктов. Их адреса и телефоны смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.