Создана подробная интерактивная карта газификации Тверской области

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений. Фото: ПТО

Компания «Газпром» запустила интернет-ресурс с интерактивными картами подключения населенных пунктов в регионах страны к газоснабжению. Подробную информацию о процессе и планах газификации могут посмотреть и жители Тверской области.

Интерактивная карта тверского региона доступна по ссылке https://gazprommap.ru/tverskaya/.

Напомним, что в декабре 2020 года губернатор Игорь Руденя и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердили программу газификации региона на 2021-2025 годы.

По ней запланировано обеспечить голубым топливом 10 муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.

В целом предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов для газификации 42 населённых пунктов.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.