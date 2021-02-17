"Ложное" солнце засияло в небе над Тверью

Два Солнца в небе над Тверью Фото: facebook.com/Ольга Гусева

Утром, 17 февраля, жители Твери могли наблюдать в небе необычное атмосферное явление - паргелий или, иначе говоря, "ложное" Солнце.

Паргелий - одна из разновидностей гало (его в Твери жители видят часто). Паргелий - явление более редкое. Оно возникает в момент восхода или заката, когда лучи Солнца отражаются от мельчайших кристаллов льда. Тогда и видно в небе два Солнца - настоящее и отраженное.

Фотографией необычного явления на своей странице в "Фейсбуке" поделилась Ольга Гусева.

Напомним, что 15 февраля горожане видели радугу в небе над Тверью.