В небе над Тверью появилась радуга

Радуга над Тверью Фото: Мария Назарова

Морозным утром 15 февраля по пути на работу жители Твери смогли наблюдать необычное для зимы явление - в небе появилась радуга.

Фотографиями с "КП"-Тверь" поделились читатели. Засняли радугу в районе деревни Лебедево, но видно ее было и тем, кто ехал на работу по трассе М-10.

По Тверского гидрометцентра влажность воздуха утром в понедельник составила 85%, температура воздуха опустилась до -23 градусов.

Влажный воздух, мороз и яркое солнце и стали причиной появления радуги.

Кстати, многие видят это явление в воздухе, как гало, а кто-то, в зависимости от угла наблюдения, как радугу.