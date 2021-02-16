Спасенный от коронавируса монах создает эскиз памятника медикам Твери, борющимся с COVID-19

В Тверской области монах Паисий Новоженов, переболевший коронавирусом, создает памятник врачам. Фото: ФБ/Паисий Новоженов.

15 февраля монах Паисий Новоженов, который создает памятник врачам, борющимся с коронавирусом, выложил в соцсетях пост, что второй эскиз скульптуры почти готов. Автор высказал предположение, что ее можно было бы установить в парке шестой горбольницы. Три фигуры он объединил полукругом в форме модели вируса с шипами.

Скульптор рассказал в социальных сетях, что есть проблемы с технической стороной творческого процесса.

– Нет ни специальных инструментов, ни нормальных условий. Резать складки приходится канцелярским ножом. Келья тесная, развернуться с эскизом неудобно. Рядом с койкой приходится шлифовать глину и пылить. Белая паста для моделирования из упаковок имеет свои минусы. Она быстросохнущая и не принимает последующие слои, – написал монах Паисий.

Сам священнослужитель в ноябре переболел коронавирусом и, впечатлившись работой медиков, решил создать им памятник. Развернутое интервью с Паисием Новоженовым о трудностях работы, творческих находках и задумках читайте на «КП»-Тверь».