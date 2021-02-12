Во второй половине декабря, за несколько дней до Нового года, «КП»-Тверь» писала о замечательной инициативе и работе иеромонаха Паисия (Новоженова). Он создал эскиз памятника врачам - борцам с коронавирусом.Отец Паисий приступил к этой работе, впечатавшись трудом врачей, который наблюдал в ковидном госпитале в тверской горбольнице №6. Туда сам священнослужитель попал с коронавирусом.Монах-художник увидел врачей, как супергероев и творчески переосмыслил свое впечатление.С тех пор отец Паисий продолжает работу над эскизом - создает более крупную «пробную» скульптуру. Причем в ней появились новые детали.- Я подумал, что не нужно здесь ни чрезмерной угрюмости, ни победного пафоса или улыбчивости, - описал иеромонах нам то, как дорабатывает образы врачей. - Эпидемия ещё не преодолена и фигуры группы должны быть предельно сосредоточены, бдительны. Поэтому они головы держат прямо и смотрят вперёд. Две фигуры я решил сделать в широких костюмах. Фигура врача-женщины для контраста должна быть стройнее, иначе все трое будут одинаковые, и получится некрасиво. В жизни врачи усталые, сутулые. В памятнике нужно приукрашать пропорции, потому что это искусство.Он дополнил фигуры врачей неким полукругом - символом того, что люди вошли в зону присутствия вируса. Вокруг них вьется змей.- Захотелось образно показать, что этот вирус как змей - древнейший символ врага человеческого рода, как тот, кто убивает других своим ядом, - уточнил священнослужитель. - Религиозные аллюзии здесь очевидны. Я не хочу сказать, что в защитных костюмах на самом деле идут Адам и Ева в XXI веке и делают с запозданием то, что должны были сделать в Эдеме, наступают на голову змея. Но параллель такую я подсознательно проводил… В ранней христианской письменности существовал аллегорический образ Иисуса Христа, как врача. Он назван врачом душ и телес наших. Поэтому верующие могут увидеть в трёх фигурах врачей под защитными костюмами самого Иисуса Христа, Деву Марию и Иоанна Богослова. Я бы хотел, чтобы меня посетили такие врачи. Каждый сможет увидеть что-то своё. На то это и искусство, что должна быть недосказанность и простор для личных ассоциаций.При этом Отец Паисий признался, что пока не дотянул до того, что хотелось создать, и доволен далеко не всем. К примеру, ему не нравится, как получилась третья фигура врача - идет косолапо. Да и голова у змея плохо вылеплена.- Во многом и техническая сторона подводит, - честно рассказал он. - Нет специальных инструментов и условий. Резать складки приходится простым канцелярским ножом, а он для этого не приспособлен. Келья, к сожалению, тесноватая, развернуться с эскизом неудобно. Его ширина примерно 35 сантиметров, а высота вместе с постаментом - 55. Рядом с кроватью приходится пилить глину и сильно пылить. Арматуры были очень короткие. Нужно их из трёх частей скручивать, а от этого конструкция шатается. Сырая белая паста для моделирования из упаковок имеет свои минусы. Сложно заставить такой материал, фиксироваться, фигуры падают, глина стекает...Но отец Паисий не бросает своего дела, говорит, что хочет довести до хорошего уровня.И, конечно же, он надеется, что на его инициативу по созданию в Твери памятника врачам, отдающим последние силы, а порой и жизни, в борьбе с коронавирусом, обратили внимание власть предержащие.