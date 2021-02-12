Режиссер из Москвы взялся в Тверском театре драмы за классику Куприна

В Тверском театре драмы московский режиссер Андрей Цисарук ставит «Гранатовый браслет» Куприна. Фото: ФБ/Андрей Цисарук.

По словам режиссера Андрея Цисарука, премьера нового спектакля «Гранатовый браслет» на большой сцене в Тверском театре драмы пройдет во второй половине марта. Продолжительность постановки не выйдет за рамки двух часов. В сценическом произведении по повести Александра Куприна будет задействовано не меньше 12 артистов труппы.

На вопрос о работе с артистами Тверского театра драмы московский режиссер ответил так:

– Разбираем произведение Куприна, мне очень интересно, надеюсь актерам тоже, труппа очень живая. Они для меня новые партнеры, я для них новый человек. Так что пока все заинтересованы, мне кажется так, – поделился режиссер-постановщик Андрей Цисарук.

Андрей Цисарук на репетиции с актрисой Викторией Козловой, заслуженным артистом Вячеславом Грибковым и актрисой Юлией Бедаревой. Фото: ФБ/Андрей Цисарук.

Андрей Сергеевич подчеркнул, что взял это произведение, потому что тема любви привлекает многих творцов. А «Гранатовый браслет» – это история о своеобразном любовном треугольнике.

– Тема любви всегда интересна… Интересно поразмышлять, какие мы бываем в ней, какие мы в отношениях, что мы в них придумываем, что есть на самом деле. Вот эта тема взаимоотношений – какие они были раньше и какие они сейчас… Об этом хотелось подумать, поэтому возник этот автор, – прокомментировал выбор литературного первоисточника Андрей Цисарук.

СПРАВКА КП:

Андрей Цисарук родился в 1986 году. В 2007 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина (мастерская Ольги и Юрия Соломиных). Работал актером в нескольких московских театрах – Школа драматического искусства, Театр.doc, Школа современной пьесы. Поступил в ГИТИС на режиссерский факультет (мастерская Иосифа Райхельгауза). Работал вторым режиссером на спектакле театра Школа современной пьесы «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» Евгения Гришковца и Иосифа Райхельгауза в Театре на Покровке. В 2017 году участвовал в Лаборатории СТД РФ под руководством Юрия Бутусова и Лаборатории молодых режиссеров под руководством Олега Лоевского.

Как режиссер Андрей Цисарук поставил более десятка спектаклей в разных театрах России.