В Тверской области дорогу чистят 165 спецмашин

В Тверской области дороги на 13 февраля дороги чистят 165 спецмашин. Фото: ПТО.

Сейчас выпавший на дорогах Тверской области снег чистят 165 спецмашин. В Твери – 56 единиц техники. Еще часть машин готова выйти на работы при необходимости. Такую информацию дают в пресс-службе регионального Правительства.

Напомним, 13 февраля весь день идет снег. А за выходные по прогнозам выпадет почти половина месячной нормы осадков.

На трассе М-10 от Росавтодора работает 47 единиц снегоуборочной техники, обрабатывают дорожное покрытие. Для этого было заготовлено порядка 147 тысяч тонн пескосоляной смеси, свыше 17,5 тысяч тонн противогололедного раствора..

Центр оперативного управления областного Дорожного фонда мониторит ситуацию и оперативно выводит на автодороги технику. Если где-то участок не почищен, следует обращаться по телефонам (4822) 34-56-54 и +7-910-649-84-56 (Viber, WhatsApp).

МУП «ЖЭК», как сообщают в материале для прессы, вывел на очистку тверских улиц всю имеющуюся технику. Трудятся в усиленном режиме. Всего – 56 спецмашин. Если нужно, цикл уборки повторяют. Вручную работают 120 дворников.

12 февраля губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу главам районов, дорожным и коммунальным службам, а также энергетикам подготовиться к возможным последствиям непогоды.