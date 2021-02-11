Госавтоинспекция Тверской области предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий из-за снегопада

В Тверской области ухудшается дорожная обстановка из-за снегопада Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Госавтоинспекция Тверской области предупреждает автовладельцев, что в связи со снегопадом, на дорогах Верхневолжья ухудшается обстановка - снижена видимость, наблюдаются гололедные явления.

11 февраля синоптики обещают снегопад, который продлится несколько дней. Высота сугробов может увеличиться до 40 сантиметров. Ночью похолодает до -20 градусов, днем -15... -10.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - предупреждают инспекторы.

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