В Тверском ТЮЗе регулярно будут читки пьес с актуальной проблематикой

В Тверском театре юного зрителя несколько раз в месяц будут проходить читки современных пьес. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском ТЮЗе несколько раз в месяц будут проходить читки пьес современных авторов с прицелом на постановку по ним спектаклей. Проект разработал новый главреж театра Иван Пачин. Он полагает, что в городе остро не хватает честного и откровенного разговора со зрителями. После читки пьесы зрители смогут поучаствовать в обсуждении материала и высказаться «за» и «против».

В пьесах о подростках, которые будут рассматривать и читать по ролям в ТЮЗе заявлено то, что волнует современных подростков, их поиски, вопросы, страх и комплексы, надежды и ожидания. Эти литературные произведения одобряют критики на различных театральных фестивалях, конкурсах и режиссерских лабораториях.

Билеты будут продаваться по 100 рублей.

Первая читка состоится 18 февраля на экспериментальной сцене ТЮЗа. Пьеса Даны Сидеров «Черный апельсин», режиссер читки – главный режиссер театра Иван Пачин. Пьеса получила первую премию драматургического конкурса «Маленькая ремарка» в 2019 году. Возрастное ограничение «12+». Билеты можно приобрести на сайте.