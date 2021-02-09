В Кимрах Тверской области снимут сериал "Жена олигарха" со звездой "Кухни" Еленой Подкаминской

Кимры ненадолго превратятся в город Добруйск. Фото: телеканал СТС

В Кимрах Тверской области пройдут съемки сериала "Жена олигарха" режиссера Дмитрия Дьяченко (он снимал первые сезоны популярного сериала "Кухня"). Будущее многосерийное кино - новое детище телеканала СТС и кинокомпании "Keystone Production".

Как сообщает СТС, сериал повествует о непростом положении в котором оказалась жена некого олигарха. Ее сыграет звезда "Кухни" актриса Елена Подкаминская. По сюжету богатый муж бросил супругу и исчез. Перед бывшей гламурной леди встает непростая задача: не имея никакого дохода и опыта работы, она должна остаться на плаву и прокормить себя и двоих своих детей (их роли исполняют Кай Гетц и Маргарита Дьяченкова).

Брошенная жена покидает роскошный лондонский особняк и отправляется в некий городок Добруйск, что находится аж за Уралом. Там находится единственное, что осталось ей от мужа - завод по производству кирзовых сапог. Именно "заводские" сцены и будут сниматься в Кимрах, в здании фабрики.

Кроме Тверской области съемки также запланированы в Подмосковье и на юге страны.

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