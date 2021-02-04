Вслед за директором геронтологического центра Твери от коронавируса привились все 60 сотрудников

В Тверском геронтологическом центре сделали прививку от коронавируса персонал и пожилые люди. Фото: ПТО.
В Тверском геронтологическом центре сделали прививку от коронавируса все 60 сотрудников. Также вакцинировались большинство проживающих в центре пожилых людей. Директор социального учреждения Анна Быкова отметила, что решение приняли всем коллективом.
Специалисты центра изучили информацию о вакцине, проконсультировались с медицинскими работниками.
– Мы работаем с людьми пожилого возраста, которые нуждаются в медико-социальной помощи и находятся в группе риска по коронавирусу. Поэтому сотрудники центра несут повышенную ответственность, в том числе за здоровье и безопасность проживающих, – отметила Анна Быкова.
Большинство работников сделали прививки в декабре 2020 года, часть персонала завершила вакцинацию в январе. Лишь единицы ощутили побочные действия – кратковременный подъем температуры, у остальных все было бессимптомно.
У всех подопечных первый этап вакцинации прошел без побочных действий. Вакцинировали всех, кроме пятерых человек с противопоказаниями.
Всего в Тверской области на данный момент сделали прививку более 19 тысяч человек. На территории региона работает 31 пункт вакцинации.