Школьницы-миллионеры из Тверской области отправились на «научную» смену в «Артек»

Обе школьницы вместе с еще одной девушкой и юношей из тверского региона стали осенью 2020 года победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Фото: VK/bpcontest

Среди участников посвященной науке смены в Международном детском центре «Артек» оказались две школьницы из Верхневолжья - ученица Андреапольской средней школы №1 Арина Вердибоженко и старшеклассница Тверского Центра образования №49 Виктория Апостолова.

Обе они являются победителями Всероссийского конкурса для старшеклассников «Большая перемена». Его финал также проводился в «Артеке». "КП"-Тверь" писала, что по итогам этого конкурса юноша и три девушки из Верхневолжья выиграли по миллиону рублей.

Гвоздем этой смены станет фестиваль науки «Art Science». Участники профильных научных смен «Артека» - молодые ученые, изобретатели и научные шоумены - устроят физические и химические шоу, проведут инженерные мастер-классы и соревнования роботов, продемонстрируют техноинсталляции, развернут медицинские и эко-лаборатории.

Напомним, что у нас в регионе для школьников, интересующихся техническим творчеством и, в частности, робототехникой, открыт центр "Кванториум". Как уверен губернатор Игорь Руденя, важная задача в сфере образования в тверском регионе - это создание условий для раскрытия потенциала детей и молодежи, в том числе и в сфере новых технологий.