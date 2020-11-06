О наглости, циклополисе и уране: Тверские школьники рассказали, как победили на «Большой перемене» и на что потратят выигранные милионны

Тверские школьники-победители с известным телеведущим Эрнестом Мацкявичюсом. Фото: из личного архива Дениса Фадеева.

Вернее, как написано в кратком описании конкурса «Большая перемена»: «для тех, кто готов меняться и менять мир». Свои права на это заявили чуть больше миллиона школьников старших классов со всей России. В финал пробились немногие - 1200 человек. В том числе шестеро подростков из Верхневолжья. Четверо из них — юноша и три девушки — вошли в число победителей глобального конкурса и выиграли по миллиону рублей.

Таким образом, внезапно разбогатели Арина Вердибоженко (Андреапольская средняя общеобразовательная школа №1), Виктория Апостолова (Центр образования №49, Тверь), Денис Фадеев (гимназия №12, Тверь), Ванесса Жилкина (СОШ №12, Вышний Волочёк).

«КП»-Тверь» поговорила с двумя из них - с одиннадцатиклассницами из областной столицы Денисом и Викторией.

Удалось и с Машковым селфи сделать. Фото: Денис Фадеев

Во-первых, ребята рассказали, что перед финалом надо было пройти еще несколько этапов: зарегистрироваться, представить себя, решить кейс (грубо говоря, задачу) в команде в заочном режиме в своем родном городе, и пройти очный полуфинал (для них он был в Ярославле).

В итоге в Ярославль из Верхневолжья отправилось 28 человек. В финал пробилось, как уже сказано, лишь шесть.

Виктория, например, в полуфинале поразила жюри своим эссе «Пушкин умер в XXI веке», в котором рассказывается, что сегодня массовая культура — это победа бескультурья и невежества.

За победу ребята боролись на берегу Черного моря в известнейшем детском центре «Артек».

- Мы жили в корпусе лагеря «Морской», там были приняты все меры профилактики против коронавируса, ребят по командам - по три человека в номер, везде надо было ходить в масках, везде стояли санитайзеры, - сообщил Денис. - Я вообще жил в номере один, так как был единственным юношей в нашей команде.

Школьникам не приходилось скучать. Фото: из паблика конкурса "Большая перемена" в ВК/vk.com/bpcontest

Денис и Виктория рассказали, что в финале необходимо было создать проект «Города будущего», каждой команде доставалось свое направление: "Образование", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни".

- Нам выпала «Урбанистика», - уточнили ребята. - В итоге мы разработали проект умного города полного цикла самообеспечения. Мы назвали его циклополис. Он у нас должен быть обеспечен умными движущимися пешеходными дорожками по типу траволаторов, как в аэропортах. Трехуровневой системой транспорта: наземной, подземной и надземной. Нанофермами на крышах домов, где без использования земли можно выращивать овощи и фрукты. А главное он должен быть обеспечен мясоперерабатывающими комплексами, позволяющими заново использовать отходы людской жизнедеятельности.

Помимо дум об умном городе, наши школьники успели пообщаться и с известными людьми — гостями и спикерами конкурса.

- Мне больше всего запомнилось общение с тележурналистом канала Россия Эрнестом Мацкявичюсом, - сказал Денис. - Понравился данный им совет: Если хотите добиться успеха, не нужно бояться, нужно быть дерзким, даже наглым.

- А мне запомнился и тоже понравился похожий месседж от руководителя платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова: Будьте дерзкими, и тогда у вас все получится, - добавила Виктория.

Кульминация конкурса наступила на Артек-Арене. Фото: из паблика конкурса Большая перемена в ВК/vk.com/bpcontest

Что ж, теперь у них для того, чтобы дерзать, дерзить и добиваться своего, есть больше возможностей.

- На что потратите миллион, если не секрет, и чего добиться хотите?

- Я до «Большой перемены» четко хотел делать карьеру программиста, но, участвуя в «Большой перемене», понял, что мне нравится еще и руководить. А миллион думаю вложить в дело, я с друзьями хочу открыть бизнес по торговле сувенирной продукцией из редких металлов типа цезия или урана, - ответил Денис.

- А хочу получать дальнейшее образование в сфере социальной активности, это может быть международные коммуникации или реклама, но также думаю над, тем, а не попробовать ли поступить в Военный университет министерства обороны РФ в Москве и стать военным журналистом. Не в горячих точках, конечно, а, например, на телеканале «Звезда». А миллион я хочу вложить или в приобретение квартиры, или в дальнейшее образование.

СПРАВКА КП

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации всех учеников старших классов. Его организаторы: АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр».

Конкурс проходил с 28 марта по 5 ноября 2020 года.

В общей сложности победителями конкурса стали 300 учеников 9-10-х классов и 300 одиннадцатиклассников.

Победители из 11-х классов получили приз в размере 1 млн рублей и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Школьники 9-10-х классов также получили премии в размере 200 тыс. рублей.