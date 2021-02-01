Глава Оленинского округа Тверской области Олег Дубов опроверг, что болен коронавирусом

Глава Оленинского округа Тверской области Олег Дубов опроверг, что болен «короной». Фото: архив «КП»-Тверь».

1 февраля глава Оленинского округа Олег Дубов у себя в аккаунте в социальных сетях сделал пост, что у него нет ковида. Но руководитель муниципалитета находится на больничном, с другим заболеванием. Олег Игоревич уточнил, что про него распространяют дезинформацию.

– Якобы меня «увезли с короной». Эта информация не соответствует действительности. Я действительно сейчас на больничном, но диагноз никак не связан с коронавирусом и недавней прививкой. Существует много других заболеваний кроме ковида, – рассказал на своей странице в сети Олег Дубов.

Напомним, Олег Дубов сделал прививку от коронавируса. А до этого публично обещал вакцинироваться и сдержал слово.