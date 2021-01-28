В правительстве Тверской области появятся наставники

В Тверской области возрождается институт наставничества Фото: ПТО

В Тверской области решили возродить институт наставничества. Начать внедрение системы будут с правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя. Развивать наставничество планируют не только в правительстве, но и в других исполнительных органах государственной власти.

- Наставничество необходимо для обеспечения экономики и социальной сферы региона квалифицированными специалистами.Передавая опыт начинающим сотрудникам, профессионалы способствуют закреплению молодёжи на тверской земле и вносят вклад в укрепление кадрового потенциала Верхневолжья, - считает Игорь Руденя.

Назначать наставников будут из числа наиболее авторитетных, опытных и результативных сотрудников, которые помогут новым сотрудникам адаптироваться в коллективе и включиться в работу.