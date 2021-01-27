Еще четыре центра амбулаторной помощи больным коронавирусом открылись в Тверской области

В регионе работают одиннадцать ЦАПов из двенадцати запланированных к созданию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Четыре новых ЦАПа (ЦАП - центр амбулаторной помощи пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом) открылись в Тверской области. Они начали работу в Калининской, Кашинской и Нелидовской ЦРБ, а также в областном клиническом кардиодиспансере (Тверь, Тамары Ильиной, 5).

Включая новые, сейчас в регионе работают одиннадцать ЦАПов из двенадцати запланированных к созданию. Обеспечение работы центров обсуждалось 27 января на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Игоря Рудени.

Первый ЦАП появился в Твери на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра (бывшая больница №5). Аналогичные центры были открыты при городской больнице №1, а также в районных ЦРБ - Конаковской, Бежецкой, Торжокской, Кимрской и Ржевской.

Напомним, ЦАПы создают чтобы разгрузить обычные поликлиники и развести потоки больных коронавирусом и других пациентов. Записаться на прием могут люди с симптомами ОРВИ, коронавируса или внебольничной пневмонией, если они еще не обращались по этому поводу в поликлинику (так называемые первичные пациенты).

Запись ведется по номеру 112 и через "Электронную регистратуру Тверской области".

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