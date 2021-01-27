Из-за перекрытия микрорайон в Твери встал в пробках

Из-за перекрытия части проспекта Победы в Твери образовались пробки. Фото: группа ВК/ОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Галина Звонова.

Снимки с легковушками, которые выстроились в очереди во дворах, например, дома №89 на улице Склизкова, появились в сообществе тверских автомобилистов в соцсетях. Причина этого – частично перекрытый из-за коммунальной аварии в «Чайке» проспект Победы. Фотографии были сделаны утром 27 января.

Напомним, из-за провала асфальта на проспекте Победы в районе дома №74, случившегося 25 января по причине проблем с канализационным коллектором, перекрыли часть улицы. Ремонтные работы продлятся до 8 февраля. Организована временная схема объезда.

Четыре автобуса «Транспорта Верхневолжья» изменили свои маршруты. Автобусы №№ 24, 106, 44, 51 объезжают перекрытый участок по Склизкова.

26 января в сети появилось видео, как автобус пытался проехать по придворовой территории, но не пролез в арку.