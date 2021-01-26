Автобус «Транспорта Верхневолжья» пытался объехать дворами перекрытый участок проспекта Победы в Твери

В Твери автобус пытался сократить путь дворами. Фото: скрин видео из группы ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Александр Чуркин.

26 января, утром, водитель автобуса заехал во двор дома №68 на проспекте Победы, чтобы «срезать» путь. Причиной такого маневра стало перекрытие на самом проспекте из-за коммунальной аварии. Но развернуться в узком пространстве придворовой территории крупногабаритному транспорту так и не удалось.

Видео разместил в сообществе тверских автомобилистов Александр Чуркин. На нем видно, как машина общественного транспорта тщетно пытается сдать задним ходом и въехать в арку. В итоге, автобус в арку не попал и уехал обратно на проспект Победы.

Судя по видео, пассажиров в салоне не было.

В Твери из-за провала асфальта до 8 февраля перекрыли часть проспекта Победы. Фото: ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Руслан Русланов.

Напомним, вчера из-за прорыва канализации на участке рядом с домом №74 провалился асфальт. Сейчас там идет ремонт, и организована временная схема объезда в районе домов №№65-74 до 8 февраля.