Игорь Руденя проверил музей М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери

Игорь Руденя проверил музей имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя побывал в здании, где в XIX веке в Твери пару лет жил вице-губернатор и гениальный сатирик Михаил Салтыков-Щедрина. Там уже несколько десятилетий расположен музей имени писателя. Глава региона проверил, как там идет ремонт.

В 2017-2018 годах уже были проведены археологические, проектные и реставрационные работы в главном доме усадебного комплекса, где жил Салтыков-Щедрин. В 2021 году там планируется завершить ремонт, а также привести в порядок каретный сарай и восточный флигель усадьбы.

Как подчеркнул Игорь Руденя, при реставрации необходимо сохранить элементы архитектуры XIX века.

После завершения реставрации в музее планируется проводить сменные выставки, научные конференции, литературно-музыкальные концерты, встречи с интересными людьми.

Во флигеле здания будет расположено хранилище фондов редких книг.

Добавим, что именно сегодня, 27 января, исполняется 195 лет со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. В честь знаменательной даты в отреставрированном Тверском краеведческом музее открылась выставка.

СПРАВКА КП

Городская усадьба, в которой Михаил Салтыков-Щедрин жил с 1860 по 1862 годы в период своего вице-губернаторства, относится к объектам культурного наследия. Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина - первый монографический музей в России - открыт в здании особняка в 1976 году.

Здесь в свое время в задумчивости бродил великий сатирик. Фото: ПТО

В музее уже выполнена часть работ. Фото: ПТО