Ветерана Великой Отечественной войны Николая Черныха из Твери удостоили ордена Почета

Ветеран Николай Черных и волонтер Екатерина Лабутина. Фото: из личного архива Екатерины Лабутиной.

Николай Черных в годы войны служил в артиллерийских войсках, в том числе на Дальнем Востоке, участвовал в военной операции по разгрому Квантунской армии. После Великой Отечественной Николая Макарович отдал 30 лет службе во внутренних войсках Вооруженных сил СССР. Уже закончив военную карьеру житель Калинина сделал многое на благо города.

Николай Черных возглавлял городской стадион имени «Юных пионеров», а затем специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона Михайлова.

Николай Макарович не только был на церемонии открытия Ржевского Мемориала Советскому солдату, но и взял по просьбе девушки-волонтера автограф у Президента России Владимира Путина. Об этом первой написала «КП»-Тверь».

27 января губернатор Тверской области Игорь Руденя лично вручил Николаю Черныху орден. Глава региона поблагодарил ветерана за все, что он сделал для Тверского края. Сейчас уважаемому тверичанину идет 95-й год.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил ветерану Николаю Черныху орден Почета. Фото: ПТО.

– Для меня это очень почетная миссия – вручать вам орден Почета. За ваши заслуги, за то, что вы всегда готовы помочь другим людям, – отметил Игорь Руденя.