Почти девять тысяч человек сделали прививки от коронавируса в Тверской области

В регион пока поступают только дозы вакцины «Спутник V». Фото: ПТО

По данным на 27 января, 8932 жителя Верхневолжья привились от коронавируса, 1374 человека - только за вчерашний день. При этом в целом в регион доставили 22,7 тысяч доз «Спутника V».

Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. Подробности об этом (с адресами и телефонами) читайте здесь.

Записаться на вакцинацию можно по номеру - 122, через областной медицинский портал, также по телефонам прививочных пунктов в больницах (в будние дни). Теперь также доступна услуга записи через портал Госуслуги.

На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.

Как сообщает областное правительство, с 10 февраля в регионе запланировано открытие ещё ряда пунктов для вакцинации от коронавируса. Также в регионе появятся выездные медбригады.

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