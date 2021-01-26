Спасенным из пожара в Твери собакам Мишке и Лоре и кошке Искре срочно требуется помощь

Лечение в ветклиниках дорогое, и тянуть с ним нельзя. Фото: vk.com/tverhelpanimals

Две собаки и кошка, спасенные вместе со своей хозяйкой из пожара на улице Староворобьевской в Твери, нуждаются в помощи.

Напомним, пожар произошел 18 января. Огнеборцы вынесли из горящего дома женщину и ее питомцев - кошку и собаку. Еще одна собака выбежала сама. Женщина лечится в больнице, а животных взяли под опеку активисты "Инициативной группы по защите животных Твери", вовремя пришедшие на помощь.

Состояние животных не из легких. Им требуется длительное и недешевое лечение. У пса Мишки и кошки Искры очень сильные ожоги. Еще одна собака, Лора, от огня не пострадала, но очень больна - из-за тяжелой аллергии, которую не лечили годами, у нее почти нет шерсти.

- Если хозяйка животных лечится по полису ОМС, то лечение животных - это всегда платное и довольно дорогое «удовольствие», - пишут зооволонтеры.

О том, как можно помочь животным или поучаствовать в их судьбе, читайте здесь.