В Тверской области пенсионер попал под колеса электрички

Мужчина попал под колеса "Ласточки" в Тверской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧП произошло 25 января на 10-м км станции Виноколы Октябрьской железной дороги. 66-летний житель Лихославльского района попал под электропоезд "Ласточка" сообщением Тверь - Торжок.

- Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд полностью не удалось, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

У потерпевшего установлено состояние алкогольного опьянения, он сидел на краю платформы. В аварии он получил ушиб мягких тканей лица и переломом плечевой кости и был передан медицинским работникам для оказания помощи.

По данному происшествию проводится проверка.