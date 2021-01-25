Поисковый форум впервые проводился в прошлом году в Ржевском районе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко встретились 25 января, в Татьянин день, с тверскими студентами. На встрече было озвучено важное решение: Всероссийский поисковый форум «Территория действия: Вахта памяти» вновь пройдет в Тверской области.

Поисковый форум впервые проводился в прошлом году в Ржевском районе. Участниками этого события стали около трехсот человек.

-Это огромная работа по увековечению памяти павших воинов. Дорогого стоит, что сегодня молодежь продолжает это великое дело, - цитирует слова главы региона пресс-служба Правительства Тверской области.

Один из важнейших проектов по сохранению исторической правды и увековечению имен защитников Родины – Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» Российского военно-исторического общества. В 2020 году экспедиция проводилась недалеко от Ржевского мемориала. В ней приняли участие порядка пятисот поисковиков из 53-х регионов РФ, а также Беларуси и Казахстана. Поисковики нашли останки 704 красноармейцев, было установлено 12 имен павших воинов.