«Снег башка попадет»: Грядущее потепление в Твери может привести к «зимним» ранениям

Не ходите близко к домам, сверху может сорваться снежно-ледяная глыба или сосульки. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Все помнят эпизод великой комедии «Джентльмены удачи», когда герои фильма расчищали крышу дома от снега, а Алибабаевич предупреждал «гражданину» сюда не ходить - «снег башка попадет». В жизни коммунальные службы в таких случаях рядом с домами вешают ленточки. Правда, случается это не всегда и подчас поздно. И тут уже не до комедии. В Твери в прежние годы обрушения снежных глыб и сосулек с крыш приводили и к тяжелым травмам, и даже к смертям…

Так, в 2009 году в результате схода глыбы льда с крыши погибла девочка. В 2016-м пострадала женщина. А в 2019-м - сразу три человека. И это не все случаи.

В 2019 году в результате обрушения большой массы снега с крыши в центре Твери на остановке получили травмы три женщины. Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области.

Этой зимой тверичанам также угрожает такая опасность. Снега навалило много, далеко не везде в городе крыши чистят как надо (да и чистили ли?). А в ближайшие дни грядет потепление. С приходом тепла снег на крышах тяжелеет, а далее срывается вниз большими тяжелыми глыбами. Так что снег башка запросто попасть может. Не говоря уже про сосульки.

«КП»-Тверь» в связи с этим решила прояснить некоторые моменты.

Во-первых, мы поинтересовались у знакомых юристов: в случае получения травм гражданином из-за обрушения снега (или сосульки) снимается ли ответственность с администрации (района или города), а также коммунальных служб и УК, если они успели огородить потенциально опасное место желтой ленточкой?

Юристы ответили, что в законе этот момент четко не прописан, но:

- Сигнальная ленточка носит предупредительный характер. Она не запрещает по закону за нее заходить. Поэтому это не может быть расценено как действия управляющей компании в сторону предупреждения обрушения льда с крыши. Организация, отвечающая за обслуживание дома, несет ответственность за то, что крышу не очистила вовремя, и за последствия схода снега и льда с этой крыши на голову прохожим. Тем более если там тротуар проходит.

Конечно, юристы управляющих компаний это, в случае чего, будут оспаривать. Как говорится, к гадалке не ходи.

Во-вторых, как уберечься от попадания под снежно-ледяные обвалы с крыш?

Главное - не терять бдительность и смотреть не только под ноги или вперед, но и вверх, на крыши зданий, возле которых проходите. При этом проходить надо минимум в двух метрах от стены здания, а лучше и дальше. Помните: снежная глыба скатывается по кровле вниз как по трамплину и падает не прямо у стены.

Стоять на остановках рядом со зданиями также надо осторожно. Лучше соблюдать дистанцию в несколько метров от скатов крыш.

Автовладельцам не стоит парковать своих «железных коней» близко к зданиям со скатной крышей. Ремонт авто после падения снежной или ледяной глыбы может влететь в копеечку. А судиться с управляющей компанией придется долго.

А еще можно найти и купить специальные очки для альпинистов, которые при взгляде вперед, не поднимая голову, видеть, что происходит вверху. Это не шутка.

В-третьих, что делать, если хотите привлечь к ответственности виновных и денежную компенсацию получить?

Важно, по возможности, найти очевидцев случившегося, записать их контакты. Учтите, что свидетелями могут стать и сотрудники бригады скорой помощи, если вы их вызвали. Также лучше сфотографировать или снять на видео место происшествия. Задокументировать полученные повреждения с указанием обстоятельств, адреса и места полученной травмы нужно в больнице или травмпункте. И спокойно обращаться в суд. И обязательно сохраняйте все чеки, которые подкрепят в суде доказательства ваших расходов на восстановление после травм из-за лавинопада с крыши.

В-четвертых, где получить медпомощь?

При повреждении на улице, в том числе и в результате схода снежной глыбы, граждане вправе обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт. Можно вызвать «скорую».

- К нам в отделение травматологии в случае обрушения снега на граждан доставляют тяжелопострадавших с черепно-мозговыми травмами. В этом году, к счастью, таких случаев у нас в больнице не было. Насколько я помню, к нам не поступали люди с травмами, полученными из-за обрушений снежных глыб, - прокомментировала «КП»-Тверь» заместитель главврача Клинической больницы скорой медицинской помощи в Твери Галина Горшкова.

В других травмпунктах города также не припомнили таких пострадавших в этом году.

В городской администрации «КП»-Тверь» сообщили, что в областной столице 21 января пройдет рейд по проверке того, как управляющие компании чистят крыши от снега.

Успеют ли принять меры те, кому чиновники вынесут замечание, узнаем уже 22 января, в пятницу, так как конкретное потепление начнется именно в этот день.

НА ЗАМЕТКУ

Где в Твери можно получить медпомощь в случае повреждений из-за обрушения снега.

Травмпункт горбольницы № 1.

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