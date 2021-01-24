Рабочая неделя для жителей Твери начнется с дождя

В Твери все тает. Фото: Олег ХАДАЕВ

В понедельник, 25 января, жителей Твери ожидает теплая и дождливая погода. Резкое потепление пришло в Тверскую область из Скандинавии.

- Мощный циклон проходит над Скандинавией, нас он задевает лишь хвостами, но и этого достаточно. В ближайшее время будет тепло и очень сыро, - рассказала «КП»-Тверь» еще в четверг, 21 января, доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. Ее прогнозы всегда точны.

За тверским ученым-метеорологом и погодные сайты подтянулись.

Итак, в понедельник будет пасмурно. Дождь будет идти весь день, а днем возможен легкий мокрый снег. Ожидается, что выпадет 2 мм. осадков, при норме января 1,3 мм.

Ожидаемый дневной температурный максимум +3°, но и ниже +2° температура днем опускаться не должна.

Ближе к вечеру дождь может затихнуть.

Кстати, самым холодным день 25 января был в 2000 году, -24°, а самым теплым в 2002 году, +3°. Так что, 25 января у нас есть шанс побить температурный рекорд этого дня.