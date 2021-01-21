Тверь промокнет от дождей - доставай-ка зонт скорей!

Такая зима - ни валенки, ни резиновые сапоги далеко убирать нельзя. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На смену сильным морозам в регион пришла стремительная оттепель. Погода наша впала в детство: капризничает и катается на качелях - температурных. Только мы успели привыкнуть к звонким 20-градусным морозам, как снова плюс, слякоть и дожди.

- Мощный циклон проходит над Скандинавией, нас он задевает лишь хвостами своих атмосферных фронтов, но и этого достаточно. В ближайшее время будет тепло и очень сыро, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В выходные и в понедельник ночами -1…+1, днем и того теплее: в субботу +2, а в понедельник уже +4.

Что до осадков, то в выходные они легкие, моросящие. А в понедельник без зонта не обойтись: дождь планирует идти практически весь Татьянин день. Не повезло студентам, ведь свой праздник они традиционно проводят на катке.

Лишь атмосферное давление радует стабильностью: 743-746 мм рт. ст. в ближайшие 5-6 дней.

Далеко вперед забегать не будем, но во второй половине недели может чуть-чуть похолодать. Во вторник и среду днем ожидается +1...-1, а к ночи температура потихоньку вернется в легкий минус.

Конечно, зимней оттепелью в Твери давно никого не удивишь: климат совсем не таков, каким был еще лет 20-30 назад.

- Все уже заметили, как погода у нас с годами изменилась и продолжает меняться. Нынешние скачки температуры из крайности в крайность как раз характерны для меняющегося климата, - продолжает Наталья Сердитова. - С учетом крещенских морозов средняя температура января 2021 года держалась ниже нормы примерно на 2,7 градуса. Но оттепель все компенсирует, и среднемесячная температура наверняка будет опять выше нормы.

А пока погода капризничает, всем нам надлежит соблюдать особую осторожность. Дороги будут скользкими, а с крыш может падать подтаявший и изрядно потяжелевший снег. Берегите себя, не добавляйте работы травмпунктам и будьте здоровы!