На совещании с членами Правительства РФ 13 января Президент Владимир Путин поручил рассмотреть обращение губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери. Об этом со ссылкой на некие федеральные информагентства сообщила пресс-служба областного правительства.Глава государства напомнил вице-премьеру Марату Хуснуллину об обращении Игоря Рудени и поручил оказать содействие в вопросе строительства Западного моста в столице Верхневолжья.Тема необходимого для Твери моста поднималась на встрече Владимира Путина и Игоря Рудени в декабре 2020 года.- Президент дал поручение, чтобы эта работа началась уже в 2021-м году, - прокомментировал тогда журналистам губернатор.Напомним, что Западный мост призван соединить Пролетарку и район Горбатого моста в Заволжье.При этом по проекту также предусмотрена реконструкция двух путепроводов - железнодорожного в Пролетарском районе и автодорожного, то есть Горбатого моста, в Заволжском. Также запланировано создание авторазвязок в районе Комсомольской площади и Горбатого моста.