9 959 подарочных наборов для новорожденных было вручено в Тверской области за ушедший 2020 год. Напомним, практика одаривать новых маленьких жителей региона была внедрена в октябре 2019 года. Подарки представляют собой набор нужных маленькому человеку вещей, упакованный в яркую коробку.Такие презенты счастливым семьям, в которых появился новорожденный ребенок, стали дарить в рамках нацпроекта \\"Демография\\" по инициативе главы региона.- Наша главная задача – забота о семьях, материнстве и детстве. Семейные ценности - залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны, – считает Игорь Руденя.Подарочные наборы семьи получают до достижения малышом возраста трех месяцев. Если в семье родилась двойня или тройня - подарки выдают на каждого ребенка.Получить красивую коробку можно при регистрации малыша в ЗАГСе. Кроме того, наборы выдают в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних «Мой семейный центр» по месту жительства.