Центр амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией в Твери создан на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра (бывшая горбольница №5). Его адрес - улица Горького, дом 50. Напомним, что еще в конце мая в стационаре ОКЛРЦ был открыт инфекционный госпиталь.Областное правительство сообщает, что 13 и 18 января еще два таких амбулаторных центра откроют в горбольнице №1 на Беляковском переулке и в областном клиническом кардиологическом диспансере на улице Тамары Ильиной.Центры амбулаторной помощи больным коронавирусом призваны помочь развести потоки \\"ковидных\\" и обычных пациентов. Проще говоря, чтобы они не пересекались на приемах в поликлиниках.Вопросы организации работы и обеспечения центров обсудили в областном правительстве на заседании оперативного штаба. Его 11 января провел губернатор Игорь Руденя.В центрах будет осуществляться выдача бесплатных лекарств и направлений на КТ, выписки больничных листов, забор анализов.Запись в центры будет осуществляться по телефону единой «горячей» линии «122», а также через мобильное приложение medregtver.ru или очно.В Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре будут обслуживаться пациенты Заволжского района Твери, в горбольнице №1 - Центрального и Пролетарского районов, в областном клиническом кардиологическом диспансере - Московского района.Еще три центра амбулаторной помощи больным коронавирусом уже открыты в поликлиниках Конаковской, Бежецкой и Торжокской ЦРБ.До 25 января будут открыты еще шесть центров в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Нелидово, Кашине и в Калининском районе.