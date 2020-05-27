2020-05-27T17:20:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один госпиталь для больных коронавирусом открыт в Твери

В коронавирусном госпитале развернуто 200 коек
Александр ЖМУЛИН
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В новом госпитале развернуто 200 коек для больных коронавирусом. Фото: ПТОВ новом госпитале развернуто 200 коек для больных коронавирусом. Фото: ПТО
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В Тверском областном клиническом лечебно-реабилитационном центре 27 мая открылся новый инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Под него оборудовано здание стационара.

Как сообщает областное правительство, в госпитале создано 200 коек, из которых 195 - с кислородом. Корпус разделен на «красную» и «зеленую» зоны с переходом-шлюзом. В госпитале установлены кислородный газификатор и резервный источник электропитания. Оборудована спецплощадка для дезинфекционной обработки доставляющих пациентов машин скорой помощи.

В связи с открытием инфекционного госпиталя стационар временно закрыт. Там лечили пациентов с рассеянным склерозом. Как сообщается, все больные прошли полный курс реабилитации и были выписаны.

Между тем, врачи поликлиники центра продолжают прием, остаются работать два стационара при ней.

- За первые пять часов работы в новый госпиталь привезли первых трех пациентов, у которых по результатам КТ подтверждена «ковидная» пневмония, - рассказал главврач реабилитационного центра Александр Старцев. - Открытие нашего госпиталя даст возможность немного разгрузить другие стационары.

В Тверской области идет третий этап развёртывания коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. В целом за четыре этапа планируется создать более 2000 дополнительных коек. Для этого также задействуют Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ и ряд других медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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