На данный момент в Тверской области закончили восстанавливать электроснабжение в нескольких районах. Энергетики отрабатывают отдельные заявки. Напомним, 4 января из-за снежного циклона и перепада температур без света остались около более 18,7 тысяч человек в 1028 населенных пунктах региона.Линии электропередач повредили лед и налипший снег. В зоне обрыва оказались отдельные населенные пункты Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов.В регионе создали оперативный штаб, чтобы координировать работу всех служб, устраняющих последствия разгула стихии. В процесс включились Министерство лесного хозяйства, Министерство энергетики и ЖКХ, областное МЧС, энергетики тверского филиала «Россети Центр».Всего трудились 195 бригад, в составе которых было 779 человек, располагающих 254 единицами техники. В том числе, сотрудники «Россетей» из соседних регионов.Сообщать об отсутствии электроэнергии и обрыве проводов можно по единому телефону: 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.