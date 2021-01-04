Около 3500 человек в 310 населенных пунктах Тверской области остались без электричества из-за непогоды 4 января 2021 года. Об этом на своем официальном сайте сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.Мокрый снег, налипающий на повода, повредил линии электропередачи. В зоне обрыва линий - отдельные населенные пункты Весьегонского, Кашинского, Кимрского, Калининского и Рамешковского районов.Энергетики в срочном порядке восстанавливают сети. К работам привлечена 51 бригада (178 человек и 72 единицы спецтехники), а также 39 бригад и 54 единицы техники из других филиалов \\"Россетей\\".Напомним, в режиме повышенной готовности энергетики Тверской области работают со 2 января. По сообщению электросетевой компании \\"Россети Центр\\", в случае необходимости специалистами будет обеспечено резервное энергоснабжение социально значимых объектов.Оказать всю необходимую помощь энергетикам в восстановлении поврежденных электросетей поручил ответственным министерствам и ведомствам губернатор Игорь Руденя .Сообщить об отключениях электричества или повреждениях на сетях можно по телефону контакт-центра компании \\"Россети\\" 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Твери: 8 (4822) 44-12-44.