Днём 31 декабря в Ржеве Тверской области на улице Бехтерева взлетел на воздух деревянный жилой дом, строение буквально развалилось на бревна.Причина: хлопок газа, об этом сообщает «РиТ».Хозяин дома чудом выжил. В момент ЧП он был дома, прибывшим спецслужбам он рассказал, что поставил на плиту кастрюлю, что произошло потом - не помнит.В причинах произошедшего еще предстоит разобраться. Остаётся напомнить, что почти год назад, 2 января 2020, в Твери на бульваре Гусева в девятиэтажном доме в квартире на третьем этаже произошел хлопок газа. В результате ЧП погибла женщина, которая проживала в квартире.В данный момент дом восстановлен городскими властями, однако в квартире, где произошёл хлопок никто не живет.В разговоре с «КП»-Тверь» дочь погибшей женщины сказала, что квартира для проживания непригодна. Редакция готовит материал по этой теме к годовщине печального события.