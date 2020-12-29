Синие автобусы регионального перевозчика выстроились на стоянке в виде числа 2021, поздравляя жителей города и области с наступающим 2021 годом. Видео с перфомансом выложили в группе Верхневолжского автотранспортного предприятия в соцсетях. Новый общественный транспорт появился в Твери и Калининском районе в феврале 2020 года.Всего после реорганизации транспортной системы в областном центре вместо маршруток на 85 направлениях начали курсировать более 470 новых автобусов.– Наш опыт перенимают коллеги из других регионов. Впереди нас ждут новые интересные проекты и задачи. Пусть 2021 год станет началом добрых перемен, успешных дел и исполнения задуманного, – отметил в новогоднем поздравлении директор Верхневолжского АТП Анатолий Румянцев.В честь Нового года «Транспорт Верхневолжья» совместно с коммерческими компаниями проводит акцию – каждая пятая поездка по карте MasterCard будет со скидкой 99%. Таким образом с 28 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года каждый пятый проезд на синем автобусе будет стоить 25 копеек.