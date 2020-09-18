Опыт Верхневолжья: помощник Президента России оценил тверскую модель пассажирского транспорта

Во время визита Игоря Левитина на базу "Верхневолжского АТП" там представили автобусы для рейсов до Ржевского мемориала. Фото: Александр ЖМУЛИН

18 сентября в пасмурную Тверь приехал помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. Он при помощи губернатора Игоря Рудени, образно говоря, сходу погрузился в ознакомление с моделью общественного пассажирского транспорта.

Гостя сразу привезли на базу «Верхневолжского АТП» и показали те самые синие ЛиАЗы, которые с начала года постепенно заменили на дорогах города маршрутки и троллейбусы.

Игорь Руденя и Игорь Левитин. Фото: ПТО

- За семь с небольшим месяцев работы «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе на синих автобусах пассажиры совершили больше 23 млн поездок. Это принесло в бюджет свыше 511 млн рублей, - рассказал гендиректор компании Андрей Сидоров Игорю Левитину.

Гостю, а также всем остальным заодно представили и 50-местные автобусы, на которых можно будет доехать до Ржевского мемориала Советскому солдату под Ржевом. Белый и более комфортабельный будет возить из Твери, а синий - идентичный тверским пассажирским автобусам — из Ржева. На бортах обоих красуется изображение памятника Советскому Солдату на Ржевском мемориале.

Напомним, что из Твери рейс будут совершать два раза в день, из Ржева – 12.

Рядом с ними для Игоря Левитина поставили стенд с общей информацией о поэтапном развитии новой транспортной модели в Верхневолжье.

Стенд с информацией о развитии и перпективах модели пассажирского транспорта в регионе Фото: Александр ЖМУЛИН

Сейчас это 85 маршрутов в Твери и Калининском районе, 471 автобус, причем в основном большой и средней вместимости. Все они оформлены в едином стиле, оснащены навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, обслуживания маломобильных пассажиров и другими современными решениями. На всех действуют льготы. Это также 904 водителя, и, кстати, из них 41 - женщины.

В планах распространить модель на все крупные муниципалитеты региона. Довести количество маршрутов до 544, а автобусов — до 1430.

Губернатор пригласил Игоря Левитина и в операционный центр «Верхневолжского АТП» - мозг тверского общественного транспорта.

Туда по цифровым каналам беспрерывным потоком стекаются данные о всех маршрутах и работающих на них автобусах.

Специалисты оперцентра "Транспорта Верхневолжья". На самом деле их больше. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Наши специалисты благодаря тепловой электрокарте могут даже определять, где сейчас больше всего "зайцев" едет, на каком маршруте, просто сверяя данные тепловой карты и данные об оплате проезда. Туда мы и направляем кондукторов, - в том числе рассказал представитель компании Игорю Левитину и Игорю Рудене.

Он также отметил, что чаще всего в тверских автобусах расплачиваются при помощи банковский карточек — с начала года больше 14,2 млн раз. Наличными — 7,7 млн раз, транспортными картами — чуть больше 1 млн.

- Сегодня мы узнали, как работает система пассажирских перевозок в Тверской области. Регион является самым передовым по использованию общественного транспорта и для удобства людей, – отметил помощник президента, подводя итоги визита.

Игорь Руденя ответил, что Тверская область готова предоставить свой опыт внедрения транспортной модели пассажирских перевозок для реализации программы в регионах страны.

- При запуске новой модели общественного транспорта нашими ключевыми задачами было создание единого центра управления и контроля пассажирских перевозок, легализация и прозрачность этого рынка, а главное – максимально удобная и безопасная работа общественного транспорта, с предоставлением льготного проезда, – также сказал губернатор.

Граффити на стене одного из зданий "Верхневолжского АТП". Фото: Александр ЖМУЛИН