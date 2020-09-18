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Опыт Верхневолжья: помощник Президента России оценил тверскую модель пассажирского транспорта

Губернатор Игорь Руденя показал Игорю Левитину синие автобусы столицы региона
Александр ЖМУЛИН
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Во время визита Игоря Левитина на базу "Верхневолжского АТП" там представили автобусы для рейсов до Ржевского мемориала.

Во время визита Игоря Левитина на базу "Верхневолжского АТП" там представили автобусы для рейсов до Ржевского мемориала.

Фото: Александр ЖМУЛИН

18 сентября в пасмурную Тверь приехал помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. Он при помощи губернатора Игоря Рудени, образно говоря, сходу погрузился в ознакомление с моделью общественного пассажирского транспорта.

Гостя сразу привезли на базу «Верхневолжского АТП» и показали те самые синие ЛиАЗы, которые с начала года постепенно заменили на дорогах города маршрутки и троллейбусы.

Игорь Руденя и Игорь Левитин. Фото: ПТО

Игорь Руденя и Игорь Левитин. Фото: ПТО

- За семь с небольшим месяцев работы «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе на синих автобусах пассажиры совершили больше 23 млн поездок. Это принесло в бюджет свыше 511 млн рублей, - рассказал гендиректор компании Андрей Сидоров Игорю Левитину.

Гостю, а также всем остальным заодно представили и 50-местные автобусы, на которых можно будет доехать до Ржевского мемориала Советскому солдату под Ржевом. Белый и более комфортабельный будет возить из Твери, а синий - идентичный тверским пассажирским автобусам — из Ржева. На бортах обоих красуется изображение памятника Советскому Солдату на Ржевском мемориале.

Напомним, что из Твери рейс будут совершать два раза в день, из Ржева – 12.

Рядом с ними для Игоря Левитина поставили стенд с общей информацией о поэтапном развитии новой транспортной модели в Верхневолжье.

Стенд с информацией о развитии и перпективах модели пассажирского транспорта в регионе

Стенд с информацией о развитии и перпективах модели пассажирского транспорта в регионе

Фото: Александр ЖМУЛИН

Сейчас это 85 маршрутов в Твери и Калининском районе, 471 автобус, причем в основном большой и средней вместимости. Все они оформлены в едином стиле, оснащены навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, обслуживания маломобильных пассажиров и другими современными решениями. На всех действуют льготы. Это также 904 водителя, и, кстати, из них 41 - женщины.

В планах распространить модель на все крупные муниципалитеты региона. Довести количество маршрутов до 544, а автобусов — до 1430.

Губернатор пригласил Игоря Левитина и в операционный центр «Верхневолжского АТП» - мозг тверского общественного транспорта.

Туда по цифровым каналам беспрерывным потоком стекаются данные о всех маршрутах и работающих на них автобусах.

Специалисты оперцентра "Транспорта Верхневолжья". На самом деле их больше.

Специалисты оперцентра "Транспорта Верхневолжья". На самом деле их больше.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- Наши специалисты благодаря тепловой электрокарте могут даже определять, где сейчас больше всего "зайцев" едет, на каком маршруте, просто сверяя данные тепловой карты и данные об оплате проезда. Туда мы и направляем кондукторов, - в том числе рассказал представитель компании Игорю Левитину и Игорю Рудене.

Он также отметил, что чаще всего в тверских автобусах расплачиваются при помощи банковский карточек — с начала года больше 14,2 млн раз. Наличными — 7,7 млн раз, транспортными картами — чуть больше 1 млн.

- Сегодня мы узнали, как работает система пассажирских перевозок в Тверской области. Регион является самым передовым по использованию общественного транспорта и для удобства людей, – отметил помощник президента, подводя итоги визита.

Игорь Руденя ответил, что Тверская область готова предоставить свой опыт внедрения транспортной модели пассажирских перевозок для реализации программы в регионах страны.

- При запуске новой модели общественного транспорта нашими ключевыми задачами было создание единого центра управления и контроля пассажирских перевозок, легализация и прозрачность этого рынка, а главное – максимально удобная и безопасная работа общественного транспорта, с предоставлением льготного проезда, – также сказал губернатор.

Граффити на стене одного из зданий "Верхневолжского АТП".

Граффити на стене одного из зданий "Верхневолжского АТП".

Фото: Александр ЖМУЛИН

А это специальный эвакуатор для больших автобусов. На всякий случай, он есть на базе АТП.

А это специальный эвакуатор для больших автобусов. На всякий случай, он есть на базе АТП.

Фото: Александр ЖМУЛИН

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