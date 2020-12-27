Известный многим в Твери и за ее пределами актер Тарас Кузьмин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, напрямую указывающую на заражение COVID-19 сообщение.Оно маленькое. Состоит всего из двух предложений:\\"- Ну хоть что-то положительное должно же быть в 2020?!- Конечно! Результат анализов на коронавирус.\\"В комментариях актеру уже оставили множество слов поддержки, пожеланий перенести болезнь легко и быстрее выздороветь.\\"КП\\"-Тверь\\" также желает Тарасу Кузьмину скорейшего выздоровления.Недавно мы писали, что сотрудники московской компании создали 3D-копию артиста. Сам Тарас, рассказывая об этом, шутил, что \\"на съемочной площадке больше не нужен, он может работать удаленно\\".Напомним, что буквально на днях известный танцор из Твери, чемпион мира по бальным танцам Арсен Агамалян сообщил, что заболел коронавирусом.