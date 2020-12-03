Тверской актер театра и кино Тарас Кузьмин может остаться без работы

Создана 3D-модель тверского артиста Тараса Кузьмина. Фото: ФБ/Тарас Кузьмин.

В своих социальных сетях активный пользователь артист Тарас Кузьмин рассказал о том, как сотрудники московской компании создали его 3D-копию. Ее возможно использовать в компьютерных играх, ютуб-роликах и даже в кино. В такого рода моделировании помогает нейросеть.

– Актёр на съемочной площадке больше не нужен, он может работать удаленно. Точнее, вообще не работать, – шутит в посте Тарас Кузьмин.

Также Тарас Николаевич в тексте в соцсетях отметил, что нейросеть может воссоздать тех актеров, которых уже нет среди живых. И с ними будут выходить новые фильмы.

А весь процесс своего «клонирования» актер описал так: «Ты стоишь минут 15 не шевелясь, а тебе делают «флюорографию» каким-то «миксером». И все».